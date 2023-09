Ravezzani contro le dichiarazioni di Pioli: “Speravi di convincerli così?”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha commentato così le dichiarazioni di Stefano Pioli , tecnico del Milan , dopo la sconfitta nel derby. Il riferimento, infatti, alle parole dell'allenatore rossonero riguardano i primi 4' del match contro l' Inter , in cui, a detta di Pioli , il pallone lo avevano avuto solo i suoi ragazzi.

Ravezzani ha voluto rispondere in modo molto schietto, condividendo anche un video risalente a 2 anni fa, quando i tanti tifosi rossoneri si dirigevano a Reggio Emilia per il match, che sancirà la vittoria del 19esimo scudetto, contro il Sassuolo. Ecco le parole del noto giornalista: "Cioè, tu seriamente stai dicendo a questi che però hai tenuto palla per i primi 4' del derby e speri di convincerli?".