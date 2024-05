Ravezzani attacca: “Uno dei peggiori parametri zero della storia del Milan”

Fabio Ravezzani , noto giornalista, ha espresso un proprio commento tramite un post pubblicato sul suo account 'X' in merito ad uno dei parametri zero presi dal Milan nelle ultime stagioni. Il direttore di 'TeleLombardia' si riferisce esplicitamente a Divock Origi , attaccante di proprietà del Diavolo e che è arrivato in rossonero da svincolato dopo l'esperienza al Liverpool . Il belga, inoltre, tornerà alla base dopo l'esperienza non propriamente ottima al Nottingham Forest .

Dopo una stagione decisamente deludente con il Milan, in cui ha segnato appena due reti in campionato, Divock Origi è stato mandato in prestito in Premier League, al Nottingham Forest. Anche qui, però, non gli è andata bene. E oltre a non essere stato mai titolare, in nessun momento della stagione, non ha nemmeno mai lasciato il segno da un punto di vista realizzativo, che per un attaccante è forse il male peggiore. Ecco, dunque, le sue parole in merito.