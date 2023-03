Ravezzani sul Nuovo Stadio: “Il Comune ha fatto peggio di Milan e Inter”

Fabio Ravezzani ha voluto esprimere il proprio parere in merito a una delle questioni che maggiormente stanno tenendo banco nel calcio italiano nelle ultime settimane, ossia il Nuovo Stadio di Milan e Inter. Il noto giornalista sul proprio profilo Twitter ha dichiarato di aver avuto idee contrastanti rispetto a quelle dei due club di Milano, ma ha sottolineato come il Comune in tal senso abbia fatto ancora peggio. Di seguito le sue parole.