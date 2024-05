Inter, Ravezzani asfalta Zhang sul prestito: poi attacca anche il Milan …

Su Steven Zhang: "Sulla vicenda Zhang-Inter in tanti (troppi) hanno attinto informazioni solo dai portavoce del club. E hanno fatto pessime figure. Cosa accadrà adesso? Difficile dirlo. In assenza di un acquirente danaroso il Fondo accelererà verso il pareggio di bilancio. Attenti al monte ingaggi. Tra le pessime figure di molti, un anno fa il coro di elogi per passivo dimezzato Inter. In realtà il bilancio aveva chiuso a -85 mln. Cifra mostruosa per un presidente già indebitato per 380 mln con Oaktree più bond da 415. Forse Zhang sapeva già che non li avrebbe restituiti". LEGGI ANCHE: Milan, fumata bianca per il rinnovo di Camarda? Ecco la verità e i dettagli