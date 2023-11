Ravezzani: “Milan? Serviva un passo ragionevole per mantenere il livello”

Attraverso il proprio profilo Twitter, Fabio Ravezzani ha parlato del Milan dopo la sconfitta con il Borussia Dortmund : "Quando una nuova proprietà entra in club, in genere pianifica investimenti a 2-3 anni per creare valore. Chi ha celebrato i 6 mln di utile di Cardinale col Milan al primo bilancio ha sbagliato. Alla squadra serviva un passivo ragionevole per mantenere il livello. Gli utili, dopo".

Infine, il noto giornalista ha concluso: "Un grande club ha l'obbligo di vincere spesso. Questo crea valore. Vincere senza investire e, anzi, con bilancio in attivo (cioè guadagnando cash) è estremamente difficile. In genere si capitalizza in anni. Come ha fatto Elliott col Milan".