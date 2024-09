Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo profilo 'X', in merito al Milan, dalle parole di Zlatan Ibrahimovic post Liverpool alla scelta del proprietario Gerry Cardinale. In particolare ha sottolineato come lo svedese stia facendo disastri. Ecco, dunque, le sue parole.