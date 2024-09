Ravezzani: “Milan, quante lacune! Furlani, Ibrahimovic e Cardinale …”

Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha espresso un proprio commento attraverso una serie di post pubblicati sul suo account 'X' in merito al club rossonero, dalle parole di Giorgio Furlani all'assenza di Zlatan Ibrahimovic in occasione di Lazio-Milan. Il direttore di 'TeleLombardia' fa notare come lo svedese sia mancato in una delle poche volte in cui Gerry Cardinale era presente in Italia, proprio lui che è il suo uomo di fiducia. Ecco, dunque, le sue parole in merito.