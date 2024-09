Milan, Chaka Traoré fa magie in allenamento: e forse merita una chance …

Nelle ultime ore, inoltre, sui social è diventato virale un video che mostra un allenamento rossonero in cui lo stesso Chaka Traoré fa impazzire a suon di magie Filippo Terracciano. Chiaramente un filmato da solo non basta, ma nella scorsa stagione i segnali sono arrivati e questa è solo la ciliegina sulla torta. Non meriterebbe forse un po' più di spazio anche in prima squadra, chiaramente come riserva di Rafael Leao in un primo momento? Se l'obiettivo è quello di far crescere i giovani talenti che si hanno in casa non c'è modo migliore.