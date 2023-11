Italia, Ravezzani critica Donnarumma: “Va giù come un sacco di patate”

Una partita fondamentale per l'Italia: gli azzurri, nella serata di ieri, hanno battuto per 5-2 la Macedonia del Nord e ora hanno il destino nelle proprio mani. Ai ragazzi di Spalletti basterà non perdere contro l'Ucraina per qualificarsi agli Europei del 2024. Durante la gara dell'Olimpico, l'Italia ha rischiato: nel secondo tempo i macedoni hanno rimontato fino al 3-2 grazie alla doppietta di Atanasov. Fabio Ravezzani, noto giornalista, ha detto la sua sulla prestazione di Gianluigi Donnarumma, ex portiere del Milan. Ecco il suo parere su X.