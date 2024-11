Ravezzani ironico: “Conte va e Fonseca stenta? Previsto da tutti, ma i dirigenti…”

Il Milan di Paulo Fonseca e il Napoli di Antonio Conte stanno vivendo un inizio di stagione agli opposti in Serie A. I rossoneri faticano a trovare la continuità. Il Diavolo, infatti, si trova al settimo posto con 19 punti (e una partita in meno). I partenopei sono primi in classifica a quota 29 punti. Un distacco già enorme se si considera che non siamo neanche a dicembre. Per questo continuano le critiche alla scelta della dirigenza rossonera di mettere Fonseca e non Conte alla guida del Milan.