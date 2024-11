Serie A – Conte sul campionato: “Ci sono squadre che destano stupore”

Antonio Conte , attuale allenatore del Napoli , durante la conferenza stampa in vista della partita di domani, ha offerto la sua analisi sulla situazione attuale della lotta scudetto in Serie A . Il tecnico, reduce da un inizio di stagione intenso con la squadra partenopea, ha commentato le dinamiche del campionato, le sfide che attendono il Napoli e le principali rivali nella corsa al titolo. Ecco, di seguito, le sue parole:

"Sono passate 12 giornate e ci sono tante squadre in pochi punti, così come facciamo bene noi fanno bene anche altri. Magari c'è un po' di stupore nell'ambiente nel vedere qualche squadra nei primi posti in classifica. Ci sono squadre che destano stupore, si pensa che noi dopo 12 giornate siamo in quel posto in classifica, ma ce ne sono così tante nei primi posti vicine che è difficile anche elencarle". LEGGI ANCHE: Milan, Loftus-Cheek è un oggetto misterioso. La soluzione a sorpresa?