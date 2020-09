Rafael Leao ‘benedice’ Roback: “Crack”. Il post del portoghese

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Dopo un inizio difficile, il Milan rimonta il doppio svantaggio e vince la prima amichevole stagionale per 4-2 contro il Novara. Un match che ha visto come grande protagonista Emil Roback, giovane talento classe 2003 arrivato dall’Hammarby, squadra di cui Zlatan Ibrahimovic detiene il 25 % delle quote societarie. Il ragazzo ha dimostrato tecnica e velocità, doti molto simili a quelle di Rafael Leao, che oggi non ha partecipato alla sfida. Lo stesso portoghese, attraverso il proprio profilo Twitter, ha elogiato un’azione personale di Roback, scrivendo un eloquente “Crack” sul suo post. Che sia l’inizio di una brillante carriera?

ECCO IL RACCONTO DELL’AMICHEVOLE TRA MILAN E NOVARA >>>

ECCO LE ULTIME NOTIZIE DI CALCIOMERCATO >>>