Il PSG è campione di Francia: Messi a quota 43 trofei vinti

Il PSG pareggia per 1-1 sul campo dello Strasburgo e sale a quota 85 punti in classifica, a + 4 dal Lens secondo. La squadra di Parigi è di nuovo Campione di Francia. In gol prima Leo Messi e poi Gameiro. Il Lens è ai gironi di Champions, mentre il Marsiglia andrà ai preliminari. Ci sarà invece ancora da soffrire per Lille e Rennes per la qualificazione a Europa e Conference League, con il Monaco alle loro spalle ancora in corsa. Ecco i festeggiamenti su Twitter del PSG.