Il Milan ha iniziato bene la stagione ufficiale con un 2-0 sul Bari a San Siro. La vittoria permette agli uomini di Allegri di accedere ai sedicesimi di Coppa Italia, dove incontreranno il Lecce. Nella sfida del 17 agosto ha dato il suo contributo alla causa anche Santiago Gimenez. 'El Bebote' - subentrato al posto dell'infortunato Leao al 17' - ha servito l'assist per il raddoppio di Christian Pulisic. Al termine della sfida, l'attaccante messicano ha pubblicato sul suo Instagram una serie di foto della partita e ha scritto una didascalia in cui carica la squadra in vista dell'inizio del campionato.
Pianeta Milan
I migliori video scelti dal nostro canale
PIANETAMILAN rubriche milan sui social Post Milan-Bari, Gimenez sui social: “Il miglior modo di iniziare è vincendo”
SOCIAL
Post Milan-Bari, Gimenez sui social: “Il miglior modo di iniziare è vincendo”
Gimenez è entrato al posto di Leao in Milan-Bari, dando il suo contributo con un assist a Pulisic. Ecco il suo post su Instagram dopo la gara
Milan-Bari, il post di Gimenez sui social
Ecco le sue parole: "Il miglior modo di iniziare la stagione è vincendo. Forza Milan!!!".
A parte per l'assist a Pulisic, la prestazione di Gimenez non è stata brillante. Il messicano ha iniziato ad allenarsi circa 15 giorni fa e deve ancora trovare la migliore condizione. Vista l'assenza di Leao alla prima giornata di Serie A contro la Cremonese, Santi dovrebbe trovare posto al centro dell'attacco dal primo minuto. Iniziare con un gol sarebbe un ottimo modo per avviare la stagione e mandare un messaggio ad Allegri e alla dirigenza: chiunque sarà l'attaccante in arrivo dal calciomercato, Gimenez è pronto a lottare per una maglia da titolare.
© RIPRODUZIONE RISERVATA