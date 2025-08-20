Post Milan-Bari, Gimenez sui social: “Il miglior modo di iniziare è vincendo”

A parte per l'assist a Pulisic, la prestazione di Gimenez non è stata brillante. Il messicano ha iniziato ad allenarsi circa 15 giorni fa e deve ancora trovare la migliore condizione. Vista l'assenza di Leao alla prima giornata di Serie A contro la Cremonese, Santi dovrebbe trovare posto al centro dell'attacco dal primo minuto. Iniziare con un gol sarebbe un ottimo modo per avviare la stagione e mandare un messaggio ad Allegri e alla dirigenza: chiunque sarà l'attaccante in arrivo dal calciomercato, Gimenez è pronto a lottare per una maglia da titolare.