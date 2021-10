Porto-Milan 1-0, Saelemaekers: “Impariamo dal risultato e riprendiamoci”

Alexis Saelemaekers, attraverso il proprio profilo Instagram, ha espresso il proprio disappunto per il risultato di Porto-Milan

Il Milan stecca anche la terza partita in Champions League. Una gara che poteva permettere ai rossoneri di continuare a sperare per la qualificazione agli Ottavi di Finale ma che, probabilmente, ha emesso una sentenza quasi definitiva. La prestazione non può soddisfare i calciatori rossoneri, tra cui Alexis Saelemaekers che, sul proprio profilo Instagram, ha espresso il proprio disappunto per la sconfitta. Questo il suo post.