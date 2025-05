Pistocchi: 'Rapporti con gli ultras? Lo sapevano tutti. Chi si scandalizza ...'

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso un proprio parere in merito al patteggiamento per i rapporti con gli ultras

Il giornalista Maurizio Pistocchi ha espresso un proprio commento, tramite un post pubblicato sul suo account 'X', in merito al patteggiamento di Simone Inzaghi e Hakan Calhanoglu per i rapporti con gli ultras. A suo dure, infatti, essendo una pratica svolta da diverso tempo, si trattava di fatti a conoscenza di tutti gli addetti ai lavori, per cui non è neanche normale scandalizzarsi. Non solo, perché secondo lui dovevano essere oggetto di indagini da tanti anni. Ecco, dunque, il suo pensiero in merito.