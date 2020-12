Pioli allenatore dell’anno, il Milan: “Siamo fieri di te, mister!” / News

I complimenti del Milan a mister Pioli

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Ieri sera sono andati in scena i ‘Gazzetta Sports Awards’, la rassegna de La Gazzetta dello Sport che assegna vari premi per diversi meriti sportivi. A Stefano Pioli è andato il riconoscimento come miglior allenatore dell’anno per il lavoro che ha svolto con il Milan in questo 2020. Proprio il club rossonero, attraverso i propri profili social, si è complimentato con il suo mister per il traguardo raggiunto. Questo il post.

