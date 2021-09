Pintus imita Ibrahimovic, ma all’improvviso arriva Zlatan e… (VIDEO)

Il comico Pintus ha pubblicato un video sul proprio account Instagram in cui scherza con Zlatan Ibrahimovic, attaccante del Milan

Zlatan Ibrahimovic sempre protagonista anche fuori dal campo. Il comico Pintus, sul proprio account Instagram, ha pubblicato un video in cui scherza proprio con l'attaccante del Milan. Pintus imita Zlatan, ma all'improvviso arriva lo svedese e per il comico sono dolori... Ecco il video tutto da ridere.