Piccinini: “Commentare il Milan in Champions mi risveglia parecchi ricordi”

Sandro Piccinini, telecronista di 'Prime Video', ha espresso la sua soddisfazione per ritornare a commentare il Milan in Champions League

'Prime Video' ha scelto di trasmettere in esclusiva Milan-Porto di Champions League, in programma mercoledì 3 novembre alle ore 18:45. La nota piattaforma di 'Amazon', nella sua stagione d'esordio, ha deciso di puntare sulle telecronache di Sandro Piccinini. Lo storico telecronista, attraverso il proprio profilo 'Twitter', ha espresso tutta la sua gioia per ritornare a commentare nuovamente i rossoneri in Europa. Un evento che non può che evocargli tanti ricordi di fantastiche notti del passato. Ecco le parole: "Felice che i vertici di Prime Video abbiano scelto per la prossima partita di Champions League Milan-Porto. L’impresa è disperata, ma non si sa mai. E tornare a commentare il Milan in Champions mi risveglia parecchi ricordi…". Idea di calciomercato del Milan: dal Portogallo il sostituto di Franck Kessie