Pellegri sui social: “Un grande club come il Milan merita il massimo”

Prima giornata da calciatore del Milan per Pietro Pellegri. L'attaccante ha commentato sui social l'ingresso nella famiglia rossonera

Prima giornata da calciatore del Milan, quella di ieri, per Pietro Pellegri. L'attaccante ha commentato sui social l'ingresso nella famiglia rossonera. Questo il suo messaggio su Instagram: "Voglio ringraziare la Società Milan, i Direttori Paolo Maldini e Frederic Massara e tutte le persone che hanno da subito creduto in me. Lavorerò duro per guadagnarmi la fiducia e ricompensare chi mi ha voluto, permettendomi di indossare questa maglia con tutta la Sua storia. Un grande Club come il Milan, con tutti i suoi campioni passati e presenti, merita il massimo sempre". Intanto domani sbarca Bakayoko. E non è finita qui per il Milan...