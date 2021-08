Pellegri al Milan, Viktorija Mihajlovic: “L’inizio di un nuovo viaggio”

Pellegri è tornato in Italia per vestire la maglia del Milan e la sua fidanzata, Viktorija Mihajlovic, gli dedica una storia su Instagram

Pietro Pellegri è tornato in Italia per vestire la maglia del Milan. Dopo l'esordio e i record con il Genoa, Pellegri era approdato al Monaco con grandi attese. Ma il classe 2001 non ha mantenuto le promesse, soprattutto a causa dei numerosi infortuni. Ora il Milan gli dà una nuova chance nel campionato italiano, che il ragazzo è pronto a sfruttare.