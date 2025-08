Pazzini è stato soprannominato Il Pazzo per il suo stile di gioco imprevedibile e la g rinta che lo portava a dare sempre il massimo in campo.

Nel 2012 è passato al Milan dai rivali cittadini dell’Inter e, in rossonero, ha disputato 74 partite, segnando 21 gol. Un attaccante determinato, che in quelle tre stagioni ha lasciato un ricordo positivo tra i tifosi, nonostante il periodo complicato per il club rossonero.