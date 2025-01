Pavlovic brilla contro il Parma: leader in campo e il messaggio social

Nonostante le recenti voci di mercato che lo hanno coinvolto, Strahinja Pavlovic ha dimostrato ancora una volta il suo valore e la sua professionalità scendendo in campo con grande determinazione nel match tra Milan e Parma. Il difensore serbo è stato uno dei protagonisti assoluti della serata, risultando decisivo sia in fase difensiva che nella spinta finale per la vittoria.