Parma-Milan 1-3, Saelemaekers esalta la squadra: “Che spirito combattivo!”

Alexis Saelemaekers, attraverso il proprio profilo Instagram, ha elogiato lo spirito combattivo del Milan nella gara contro il Parma

Dopo l'esperimento da terzino destro contro la Sampdoria, Alexis Saelemaekers è tornato nuovamente ad occupare il suo posto tra i trequartisti. Contro il Parma, dopo l'espulsione di Zlatan Ibrahimovic, la squadra ha dovuto sacrificarsi tantissimo per difendere un risultato fondamentale. Il belga, attraverso il proprio profilo Instagram, ha voluto sottolineare proprio lo spirito combattivo di una squadra che ha fatto di tutto per vincere. Questo il suo post social.