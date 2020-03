Palermo-Milan, 8 anni fa una splendida tripletta di Ibrahimovic (VIDEO)

NEWS MILAN – Era il 3 marzo 2012 quando allo stadio Renzo Barbera di Palermo, si disputò una partita fra i padroni di casa ed il Milan.

Match molto importante per i rossoneri ai fini della lotta al vertice di quel campionato. Il rientrante Zlatan Ibrahimovic (era squalificato da 3 giornate per aver rimediato un rosso diretto), mise a segno una sensazionale tripletta.

Quella magica partita di Ibrahimovic viene ricordata anche oggi dal Milan sui suoi profili social. Per la cronaca quel Palermo-Milan finì 0-4. Rivedi insieme a noi i gol.

Per conoscere, invece, il futuro di Ibrahimovic alla luce degli ultimi, importanti avvenimenti societari in Via Aldo Rossi, continua a leggere >>

