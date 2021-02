Ordine: “Milan irriconoscibile, ha sofferto la Stella Rossa anche in 10”

Milan, le dure parole di Ordine

Una prova decisamente incolore per il Milan. In coro, giocatori e allenatore, hanno ammesso le difficoltà di un momento abbastanza complicato. I rossoneri non sono quelli di poche settimane fa e continuano a fare fatica. Il noto giornalista Franco Ordine, attraverso il proprio profilo Twitter, ha analizzato il match contro la Stella Rossa, evidenziando proprio tali difficoltà. Le dichiarazioni: "Milan sciatto e inconcludente soffre la Stella Rossa rimasta anche in 10 negli ultimi 20 e passa minuti. Si qualifica per gli ottavi ma è irriconoscibile rispetto a qualche tempo fa".