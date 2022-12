Onana saluta il Camerun: “Anche le storie belle hanno una fine”

I Mondiali sono da poco finiti e tutti i giocatori stanno rientrando nelle varie sqadre di club. Stessa cosa vale per i calciatori dell' Inter . Tra questi anche il portiere nerazzurro Andre Onana , che ha vissuto dei Mondiali particolari, a causa dei dissapori con il tecnico Song .

Onana saluta il Camerun

Andre Onana, portiere dell'Inter, dopo essere stato allontanato dopo appena una partita dai Mondiali 2022 in Qatar dalla nazionale del Camerun per disguidi con il Ct Song ha comunicato oggi attraverso una lettera aperta sui social la sua intenzione di ritirarsi dalla selezione camerunense. Nel testo ringrazia i tifosi ed esprime tutta la passione e l'impegno che ci ha messo per la sua nazionale e scrive. Ecco il suo saluto.