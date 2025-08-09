Oggi è il compleanno di Pippo Inzaghi: gli auguri social del Milan

Oggi è il compleanno di Filippo Inzaghi. Lo storico numero 9 rossonero compie 52 anni. Il Milan gli ha mandato gli auguri tramite i suoi canali social. La dedica per Inzaghi è la seguente: "Nato per segnare. Buon compleanno, Super Pippo!"

La carriera al Milan e il percorso da allenatore

Pippo ha vestito i colori rossoneri dal 2001 al 2012, collezionando 300 presenze, 126 gol e 22 assist. Con il Milan - squadra con cui si è ritirato - ha vinto tutto: 2 Scudetti, 2 Champions League, 2 Supercoppe UEFA, 1 Mondiale per Club e 1 Coppa Italia. Un calciatore che rimarrà per sempre nei cuori dei tifosi milanisti, un'autentica leggenda del club rossonero.