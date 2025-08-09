Oggi è il compleanno di Pippo Inzaghi: gli auguri social del Milan

Dopo il ritiro ha iniziato la sua carriera da allenatore, proprio a partire dalla panchina rossonera degli Allievi Nazionali, della Primavera e della prima squadra. Sulla panchina di quest'ultima è rimasto per una sola stagione (2014/2015). Negli ultimi anni, invece, si è rivelato essere lo specialista delle promozioni in Serie A. Nella stagione appena conclusa ha guidato il Pisa a una storica promozione. Quest'anno, invece, proverà a portare il Palermo dalla Serie B alla A.
