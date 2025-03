Oggi è il 36° compleanno di Kjaer: gli auguri social del Milan

Si è imposto subito come una colonna della difesa, ha conquistato una nomination per il Pallone d'Oro e soltanto un gravissimo infortunio ai legamenti crociato anteriore e collaterale mediale del ginocchio sinistro nel 2021 gli ha impedito di essere un fattore nella conquista dello Scudetto nel 2022 .

In totale, in rossonero, Kjaer ha disputato 121 partite tra Serie A, Champions League, Europa League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, segnando una sola rete, a 'Old Trafford', contro il Manchester United, in un match di Europa League nella stagione 2020-2021.