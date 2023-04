Nuovo Stadio, Fedrighini: “Non riusciranno a distruggere La Maura”

Le parole di Enrico Fedrighini sul Nuovo Stadio

"Non riusciranno a distruggere la Maura, né il prezioso corridoio ecologico del Parco di Cintura Metropolitana nell’ovest milanese. Ne sono ogni giorno più convinto, per una ragione semplice. Non perché alla fine debba per forza prevalere il buon senso (merce sempre più rara); né per una repentina e tardiva scoperta delle norme che tutelano il territorio del parco. E il pur importante intervento del Commissario all’Ambiente UE, da me sollecitato, non è a mio avviso sufficiente a spiegare la cosa".