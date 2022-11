Nuovo Stadio, Berlusconi difende San Siro: “Va tutelato e protetto”

Silvio Berlusconi, ex presidente del Milan, si mostra fermamente contrario al possibile abbattimento di San Siro. Le sue parole

Berlusconi su San Siro

"In relazione alla questione del progetto di abbattimento dello stadio San Siro di Milano, mi unisco al coro di protesta di esponenti della cultura, rappresentanti delle istituzioni, tifosi, semplici cittadini. Lo stadio, con i suoi 70 anni di vita, dovrebbe essere tutelato e protetto; è parte della storia di Milano e della storia del calcio italiano. Abbatterlo significherebbe privare la città di un monumento, di un suo simbolo, di un suo elemento identificativo in Italia e nel mondo". Nuovo Stadio, il sindaco Sala detta le tempistiche: si va per le lunghe