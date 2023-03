Nuove regole per i rigori, Maignan ironizza: “Portieri di spalle al momento del tiro”

L'IFAB ha apportato delle modifiche al regolamento del gioco del calcio. Non grandissime novità, se non per quello che riguardano i calci di rigore. Dopo la regola del dover tenere i piedi sulla linea di porta, il portiere adesso non potrà più muoversi per tentare di distrarre il tiratore del rigore. Una modifica che sicuramente limita l'estremo difensore e, infatti, sono arrivate le prime critiche. Maignan, ad esempio, ha pubblicato un post ironico sul suo profilo Twitter scrivendo testuali parole: "Nuove regole IFAB per i rigori nel 2026: i portieri dovranno essere di spalle al momento del tiro. In caso di parata, verrà fischiato un calcio di punizione indiretto". Mercato Milan, Diavolo su Morata? Ecco come stanno le cose.