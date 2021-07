Nuova seconda maglia Milan 2021-22: eccola indossata da Giroud (FOTO)

Ecco Olivier Giroud, nuovo acquisto del Milan, con indosso la nuova seconda maglia del Diavolo 2021-2022. Ovviamente firmata dalla PUMA

Questa mattina A.C. Milan e PUMA hanno presentato la nuova seconda maglia del Diavolo per la stagione 2021-22. Il nuovo 'away kit' dei rossoneri, come recita la nota ufficiale, celebra l'operato di 'Fondazione Milan' e l'iniziativa 'From Milan to the World' della stessa Fondazione, che coinvolge sei città.