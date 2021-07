Milan e PUMA presentano la nuova seconda maglia 2021-22: il comunicato

Ecco la nuova seconda maglia per la stagione 2021-2022! A.C. Milan e PUMA presentano il nuovo away kit: si celebra 'From Milan to the World'

Daniele Triolo

(fonte: acmilan.com) PUMA ha presentato oggi il nuovo Away Kit di AC Milan. Sarà indossato dalle squadre maschili, femminili e giovanili per tutta la stagione calcistica 2021/22. Lo speciale golden kit celebra l’operato dell’ente benefico di AC Milan attraverso la scritta “Fondazione Milan” stampata sotto il colletto sul retro della maglia.

La nuova maglia Away è resa unica da un caratteristico pattern all-over ispirato dalle sei città coinvolte in un’iniziativa di beneficenza, il cui lancio ufficiale è previsto a Settembre.

L’iniziativa “From Milan to the World”, ideata da Fondazione Milan in partnership con PUMA, darà la possibilità ai tifosi rossoneri di tutto il mondo di votare per sostenere uno dei sei progetti socio-educativi proposti. Sviluppati al fianco di organizzazioni no profit locali e internazionali in altrettante città. Il risultato finale dell’iniziativa prevede lo sviluppo del programma selezionato, legato ad una delle sei città coinvolte. Ovvero, New York (USA), Rio de Janeiro (Brasile), Kolkata (India), Melbourne (Australia), Nairobi (Kenya) e Milano (Italia).

Fondazione Milan è stata costituita nel 2003 con l'obiettivo di innescare un cambiamento positivo nella collettività. La Fondazione continua a crescere grazie al costante supporto di fan, partner e leggende del club. Espande la portata benefica delle iniziative a sempre più realtà bisognose in tutto il mondo.

Casper Stylsvig, Chief Revenue Officer di AC Milan, ha dichiarato quanto segue. “Siamo orgogliosi di lanciare questo Away kit con il nostro partner PUMA e celebrare l’impegno di Fondazione Milan. Che è costantemente al lavoro per aiutare le persone bisognose sia a livello locale che internazionale. La maglia è molto elegante con il suo colore dorato e il pattern geometrico. Ma soprattutto ci aiuterà a innescare un concreto cambiamento nel mondo attraverso l'iniziativa “From Milan to the World”, che verrà lanciata nel prossimo futuro.Siamo particolarmente orgogliosi di poterlo fare come Club, perché l’iniziativa si inserisce perfettamente nel nostro percorso di responsabilità sociale. Che rimane un aspetto molto importante del nostro lavoro al Milan, dentro e fuori dal campo”.

Il nuovo kit rappresenta l’impatto che il Milan genera da Milano, all’Italia, al Mondo. AC Milan riunisce persone di culture, lingue ed età diverse. Mentre il club continua a espandere il suo impatto globale. Lo stretto legame tra il Milan e la sua città racchiude un messaggio di inclusione che da San Siro arriva alle strade di Rio e oltre, abbracciando più di 500 milioni di tifosi.

“Il Milan unisce tante persone in tutto il mondo attraverso il calcio e i progetti di beneficenza. Per questo abbiamo voluto rendere omaggio a questo impegno con una particolare scelta di design. L'idea alla base del pattern integrato nella maglia è quella di includere l’identità di tutte le città collegate alla Fondazione", ha affermato Nick Willems, Graphic Designer Teamsport Apparel. “Ciascuna città è presente sulla maglia con una grafica dedicata, posizionata all’interno del perimetro della città stessa. Le grafiche delle città compongono poi un pattern ripetuto che le collega tutte e sei, a simboleggiare la forza e l’impatto del Milan e della Fondazione”.

La nuova maglia AC Milan Away combina il 100% di poliestere riciclato con l'avanzata tecnologia di termoregolazione PUMA dryCELL per garantire vestibilità e mobilità senza compromessi e fornire il massimo comfort. La maglia integra una struttura jacquard ultraleggera nella parte posteriore della maglia per migliorare la traspirabilità durante le prestazioni intense.

La nuova maglia AC Milan Away sarà disponibile da oggi, mercoledì 21 luglio, su PUMA.com, nei PUMA Store, negli store ufficiali AC Milan, store.milan.com e presso selezionati retailer in tutto il mondo.