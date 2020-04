Nocerino compie 35 anni: gli auguri del Milan sui social

NEWS MILAN – Antonio Nocerino, nato a Napoli il 9 aprile 1985, festeggia oggi il suo 35° compleanno. Il Milan, club a cui è rimasto legato, lo ha celebrato sui propri canali social ufficiali.

Nocerino, che si è da poco ritirato dal calcio giocato, arrivò al Milan l’ultimo giorno del calciomercato estivo 2011, come rinforzo per il centrocampo di Massimiliano Allegri dopo lo Scudetto vinto qualche mese prima.

La prima stagione di Nocerino al Milan, come ‘spalla improvvisata’ di Zlatan Ibrahimovic, fu fantastica, con 11 gol in 48 gare tra campionato e coppe. In totale, Nocerino ha vestito 96 volte la maglia rossonera, segnando in tutto 13 gol.

Nocerino ha lasciato il Milan, definitivamente, nel 2016, per approdare nella MLS statunitense e per giocare con gli Orlando City di un altro ex rossonero, Ricardo Kaká, dopo aver trascorso delle parentesi in prestito presso West Ham (Premier League inglese), Torino e Parma.

I tifosi del Milan, ancora oggi, lo amano e gli hanno dedicato, da tempo, un coro di incitamento. LEGGI QUI LE PAROLE D’AMORE DI NOCERINO PER I SOSTENITORI DEL DIAVOLO >>>