Noah Okafor verso il rientro: “Back and ready”, il Milan scherza sui social

Con un video pubblicato sui propri canali X, Noah Okafor ha voluto condividere con i tifosi una buona notizia: il suo ritorno in campo è sempre più vicino. Nel video, infatti, si vede il giovane attaccante svizzero impegnato in una sessione di allenamento a Milanello, concentrato e determinato a recuperare al meglio la condizione fisica dopo l’infortunio. Ad accompagnare le immagini, una frase breve ma significativa: “Back and ready #ACMilan”, un messaggio chiaro che lascia intendere tutta la sua voglia di tornare a disposizione del mister e dei compagni, per dare il suo contributo alla stagione del Milan.