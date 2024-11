Nigeria, Chukwueze segna e non esulta: protesta contro il suo CT?

Samuel Chukwueze, attaccante esterno del Milan, nella giornata di lunedì 18 novembre ha segnato un gol bellissimo con la maglia della sua Nigeria, anche se il gesto successivo sembra essere una protesta nei confronti del suo CT. L'ex Villarreal, infatti, nel corso dell'incontro con il Rwanda, valevole per le qualificazioni all'African Nations Cup 2025, ha siglato una rete stupenda facendo tutto praticamente da solo. Un centro che, però, non è bastato alla sua Nazionale per vincere contro un'avversaria comunque modesta. A sorprendere però è stata la reazione successiva, con 'Chukwu' che ha deciso di non esultare.