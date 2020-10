NBA, Lakers campioni! Il post pubblicato dal Milan

NBA, LAKERS CAMPIONI!

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – I Los Angeles Lakers si sono laureati campioni NBA per la diciassettesima volta della loro storia. Decisiva gara 6 all’interno della bolla di Orlando che ha chiuso la serie finale contro Miami Heat sul punteggio di 4-2. MVP nemmeno a dirlo Lebron James, autentico trascinatore della squadra allenata da coach Vogel. Il Milan si è voluto complimentare con la franchigia di Los Angeles per la vittoria del titolo e ha pubblicato questo post sui social.

