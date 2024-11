Ieri sera, la partita di UEFA Nations League tra Italia e Francia è terminata 1-3 per i francesi. Mentre il portiere del Milan Mike Maignan ha giocato tutta la partita, Theo Hernandez è rimasto in panchina e non ha giocato per una botta al ginocchio rimediata il giorno prima del match. Fortunatamente, la botta non è grave ed il terzino sarà regolarmente in campo contro la Juventus sabato 23 novembre alle ore 18:00.