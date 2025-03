Napoli-Milan, Vianello: “Chi non fa giocare Leao cambi mestiere”

Il Milan continua a incappare negli stessi errori, regalando un primo tempo al Napoli e perdendo 2-1 al Maradona. Ancora una volta, l’approccio dei rossoneri è stato disastroso, con la squadra incapace di impensierire gli avversari, soprattutto in assenza di Rafael Leão. Il portoghese, inspiegabilmente relegato ancora una volta in panchina, ha visto la sua squadra arrancare senza il suo contributo, mentre l'allenatore Sergio Conceiçao ha dovuto correre ai ripari durante l'intervallo. Senza Leão, il Milan non è mai riuscito ad esprimere il suo gioco offensivo e ha pagato caro la sua assenza.