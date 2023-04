Napoli-Milan, l’esultanza social di Theo Hernandez: “Che serata…”

Al termine di Napoli-Milan in tanti sono corsi sui social per esprimere la propria gioia. La vittoria dei rossoneri sugli azzurri allenati da Luciano Spalletti era tutt'altro che scontata e senza dubbio imprevista con un risultato così ampio come lo 0-4 finale. Tra meme e piccole rivincite, in molti hanno postato frasi e foto che ritraevano alcuni giocatori felici e intenti ad esultare.