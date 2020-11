Napoli-Milan, Theo Hernandez carico: “Grande sfida, forza Milan!”

Napoli-Milan, la carica di Theo Hernandez sui social

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Napoli-Milan è una sfida che fa emergere ricordi dolci a Theo Hernandez. Il terzino rossonero, in occasione dell’ultimo precedente al San Paolo, aveva segnato il gol del momentaneo 0-1, prima della rimonta azzurra e del pareggio definitivo firmato Franck Kessie. Il numero 19, attraverso il proprio profilo Twitter, ha mostrato la sua carica in vista di questa sera. Un’occasione per riscattare un momento non particolarmente positivo per lui. Il post.

