Napoli-Milan: “Leao, Leao”. Il portoghese balla con la Curva | VIDEO

"Leao, Leao, LALALALALA". Il portoghese balla e si diverte sul coro della Curva Sud presente al Maradona. I tifosi del Milan, come in tutta la stagione, hanno sostenuto i giocatori rossoneri. Non è la prima volta che Leao, dopo una bella prestazione, si ferma con i tifosi a ballare sulle note dei cori a lui dedicati. Calciomercato Milan – Necessità sulle fasce: casting in difesa