Napoli-Milan, Ibrahimovic protagonista … a dieci anni di distanza

Napoli-Milan: da Ibrahimovic ad … Ibrahimovic

NAPOLI-MILAN ULTIME NEWS – Zlatan Ibrahimovic simbolo del Milan dell’ultimo decennio. E non in senso figurato. Perché Ibra, da quando è tornato in rossonero, ha ripreso esattamente da dove aveva lasciato nel 2012. Ovvero, segnando e vincendo.

Dopo i 56 gol in 85 partite del biennio 2010-2012, Ibrahimovic, con la doppietta in Napoli-Milan 1-3 di ieri sera, è arrivato a quota 22 gol in 30 partite disputate. Un alieno, un mostro sacro, che, a 39 anni, continua a stupire ed a dominare su ogni campo.

A proposito di Napoli-Milan: l’ultima vittoria del Diavolo, in casa degli azzurri, risaliva al 25 ottobre 2010. In quella circostanza finì 1-2 con le reti di Robinho e proprio Ibrahimovic. Il Milan ha ricordato questo particolare sui propri canali social ufficiali.

A distanza di dieci anni, dunque, non è cambiato nulla. Ibrahimovic è soltanto un po’ più esperto, ma, come detto spesso dallo svedese, è come Benjamin Button e non risente dell’avanzare dell’età. L’atteggiamento, quello di leader carismatico, come si evince dallo scatto del ‘San Paolo‘ datato 2010, in fin dei conti c’è sempre stato …

