Nainggolan risponde a un tifoso del Milan: “Come vincono senza tirare?”

Radja Nainggolan, su Instagram, ha risposto così ad un tifoso del Milan, arrabbiato dopo il pareggio del Cagliari a San Siro

Primo match point Champions fallito da un Milan che non è andato oltre lo 0-0 contro un grande Cagliari. Nonostante il pareggio del Benevento che ha permesso la salvezza matematica, i rossoblù non hanno avuto la minima intenzione di interpretare il ruolo di comparsa a San Siro. Per celebrare la permanenza in Serie A e questa grande prestazione, Radja Nainggolan ha pubblicato un post Instagram in cui ringrazia la squadra per l'impresa, prendendosi anche una rivincita verso chi non credeva in questo risultato.