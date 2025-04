Morto Papa Francesco, il bel ricordo del Milan sui social

Papa Francesco è morto all'età di 88 anni. Il pontefice si è spento alle ore 7:35 del 21 aprile 2025. La morte di Papa Francesco è stata accolta anche dal mondo del calcio. Oltre all'annuncio del rinvio di tutte le partite in programma oggi, dalla Serie A alle partite dei dilettanti, anche i club italiani si sono stretti intorno al dolore ricordando il pontefice. Ecco il messaggio del Milan sui social.

"'Anche con una palla di stracci si possono fare miracoli' Come luce, le tue parole vivranno nei nostri cuori e ci guideranno per l'eternità". Questo il messaggio del club rossonero per la morte del Papa Francesco. Ricordiamo che anche la partita del Milan Futuro contro il Gubbio, programmata oggi, è stata rinviata a data da destinarsi. LEGGI ANCHE: Milan-Atalanta, Conceicao: troppa confusione e cambi sbagliati. E contro l'Inter...>>>