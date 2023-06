Morte Berlusconi, Pato: “Grazie per tutto presidente”

Molti i messaggi e le parole in ricordo dell'ex presidente del Milan, Silvio Berlusconi morto questa mattina . Anche l'ex attaccante rossonero, Alexandre Pato , ha pubblicato sui social un saluto per l'ex premier. Ecco il tweet.

"Grazie per tutto presidente". Pato arrivò al Milan nel 2007 a soli 17 anni di età per 22 milioni di euro, la cifra a quel tempo più alto per un minorenne. Alexandre ha avuto molti problemi di infortuni negli anni, ma ha lasciato un grande segno nel cuore dei tifosi rossoneri e dello stesso ex presidente rossonero. Storica la sua storia d'amore con la figlia dell'ex premier, Barbara Berlusconi. Morte Berlusconi, tutte le news in tempo reale >>>