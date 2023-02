Monza-Milan, Thiaw sui social: “Tre punti e rete inviolata”

Una difesa solida: questo ha ritrovato Stefano Pioli in questa ultima settimana. Anche contro il Monza, il Milan vince senza subire gol ed è la terza partita di fila che accade. Non è un caso che in tutte e tre, ci sia stato Malick Thiaw titolare fin dal primo minuto. Il giocatore sta dimostrando di essere un possibile titolare fisso, di oggi e di domani. Ecco il messaggio del difensore rossonero sui social.