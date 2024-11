Monza-Milan, Theo Hernandez suona la carica sui social | FOTO

"Back! Forza Milan!" Poi due emoticon per caricare l'ambiente. Il terzino francese rientrerà questa sera contro il Monza. In Serie A non gioca dalla partita contro la Fiorentina, dopo le due giornate di squalifica, ricevute per le proteste e il rosso a fine gara. Theo Hernandez ha saltato l'Udinese e il Napoli e ha giocato con il Bruges. Oggi Fonseca dovrebbe proporlo da titolare, con lui in difesa pronti Pavlovic, Thiaw e Terracciano. LEGGI ANCHE: Milan, Leao e l'ombra di Mendes. Le rivelazioni di mercato di Moretto