Monza-Milan, Bakayoko festeggia l’esordio stagionale sui social

Dopo mesi in cui non era mai stato utilizzato dal tecnico Stefano Pioli e addirittura era stato più volte vicino all'addio per altri lidi, nella serata di sabato 19 febbraio è arrivato finalmente l'esordio con il Milan per Tiemoué Bakayoko. A dimostrazione che le parole usate dall'allenatore rossonero più volte in conferenza erano vere.